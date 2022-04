Poseł Michałek: osoby, który tworzyły Polski Ład nie znają się na prawie podatkowym

– Polski Ład musi iść do kosza – mówiła w Grudziądzu Iwona Michałek. Posłanka Porozumienia skrytykowała program podatkowy rządu i wrzuciła go do prawdziwego kosza.

– Polski Ład to chyba najbardziej skomplikowany system podatkowy na świecie. Mówiliśmy panu premierowi: to się nie uda, to się nie sprawdzi. To my z naszymi ekspertami wskazywaliśmy co trzeba poprawić, co trzeba zupełnie zmienić. Osoby, które tworzyły Polski Ład kompletnie się na prawie podatkowym nie znają. Szkoda, że energia, pozytywne emocje tych ludzi, zostały zamienione w emocje negatywne. Polski Ład musi iść do kosza i cieszę się bardzo, że Polski Ład idzie do kosza, bo to jest zły system podatkowy – powiedziała Iwona Michałek.