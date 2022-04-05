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2022-04-05, 12:30 Redakcja

Вивчення польської мови, робота на лікарів і ярмарок [читати і слухати]

Вивчення польської мови в центрі неурядових організацій у Бидгощі. Фото Опубліковано
Вивчення польської мови в центрі неурядових організацій у Бидгощі. Фото Опубліковано
Безплатні заняття з польської мови пропонують клуби Арка і Оріон, ведуть ці курси Товариство Мешканців Бидгощі. Номер для зацікавлених 696 002 921. В Бидгощі для біженців створено “Магазин – за дякую”. Він знаходиться на вулиці Під Бланками 59.

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Це ініціатива Асоціації Центру Міста. Туди можна прийти – взяти необхідні речі, продукти або засоби гігієни „за дякую”. Магазин працює в понеділки від 10:00 до 13:00, в середи від 16:00 до 18:00 а також в суботи від 10:00 до 14:00.

Лікарня в Ліпні взяла на роботу українських лікарів. То гінекологи, неонатологи, хірурги, анестезіологи і психіатри. У випадку мовних проблем при діагностуванні і лікуванні пацієнтів з Торуня, можна скористатись з допомоги україномовного медичного персоналу з Ліпна – телефон 531 675 768.

Благодійний Ярмарок під назвою „Я на боці миру” відбудеться 9 квітня о 14:00 на центральній площі в Шубіні. Їжу для частування спільно приготують місцеві і гості з України. На безплатні лекції польської мови можна записатися завтра о 16:00 в I Ліцеї в Шубіні.

Музей Землі Краєнської в Наклі запрошує на сімейні інтеграційні курси мистецтва „Композиції та оздоби на Великдень”. На безплатні заняття організатори запрошують Поляків і Українців. Спільно виконаємо прикраси і композиції до Великоднього столу, як хоча б з крепи чи натуральних матеріалів таких як гілочки верби, самшиту чи пір'я. Окрім композицій, заплановано зробити різноманітні підвісні прикраси.

Заняття відбудуться в найближчу неділю, 10 квітня, від 9:00 до 12:00 години. На заняттях буде присутній перекладач.

Попередня реєстрація за номером 52 386 08 64 або смс 573 284 327. Заняття відбудуться в Музеї Землі Краєнської , вул. Почтова 14, Накло.

Переклад Ірени Станчик
Слухайте!
Bydgoszcz
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