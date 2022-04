Wiatr złamał drzewo, a to runęło na człowieka. Wypadek w Bydgoszczy

- Są już pierwsze szkody wywołane wiatrem. Na ul. Modrakowej na bydgoskich Wyżynach złamane przez wichurę drzewo spadło na człowieka - informują strażacy.

W akcję zaangażowani byli strażacy z Bydgoszczy oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Poszkodowana osoba żyje, została zabrana przez pogotowie. - Byłam świadkiem, razem z bratem. Straszne to, co się wydarzyło - komentuje na Facebooku jedna z osób, które widziały wypadek.- Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa w trakcie silnego wiatru! - ostrzegają strażacy. Silny wiatr prognozowany jest w naszym regionie w nocy z poniedziałku na wtorek - od 30 do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, stopniowo słabnący, południowo-zachodni i zachodni, a także we wtorek - okresami dość silny, od 20 do 35 km/h, w porywach do 60 km/h, zachodni. Najsilniejsze porywy zapowiadane są w czwartek i w nocy z czwartku na piątek - do 75 km/h. Już w nocy z poniedziałku na wtorek, a także we wtorek ma padać przelotnie deszcz ze śniegiem, miejscami także sam śnieg.