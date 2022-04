Ślady Gotów na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Wyjątkowe znaleziska na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Podczas prac archeologicznych w Osiu odnaleziono eksponaty z czasów Gotów. To m.in. pochodzący ze Skandynawii unikatowy żelazny miecz tkacki i przęślik tkacki.

Wyjątkowe znaleziska na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Podczas prac archeologicznych w Osiu odnaleziono eksponaty z czasów Gotów. To m.in. pochodzący ze Skandynawii unikatowy żelazny miecz tkacki i przęślik tkacki.- Przedmiotem pokazującym zupełnie nowy kierunek napływu ludności jest zawieszka wykonana z brązu z ornamentem stylizowanym na ptactwo wodne, prawdopodobnie są to kaczki, a która pochodzi z Ukrainy. Pokazuje to nam kierunek migracji ludności, która mieszkała u nas, plemienia Gotów, w kierunku wybrzeży Morza Czarnego. Jest to zawieszka łączona z kulturą czerniachowską - kulturą archeologiczną, która powstała na Ukrainie właśnie w momencie, kiedy Goci wywędrowali z naszych terenów w kierunku Ukrainy - powiedział Mateusz Sosnowski, doktorant Instytutu Archeologii UMK, pracownik Wdeckiego Parku Krajobrazowego, który dokonał odkrycia.- Od kilku lat jesteśmy wyposażeni w nowe narzędzie - skaning laserowy. Analizując teren parku odkryliśmy bardzo regularne struktury, które okazały się być stworzone ręką człowieka - dodał Daniel Siewert - dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego.- Ziemia wdecka kryje niesamowitą historię, która przenosi nas do epoki Gotów, poszukiwań terenów rolnych, dobrych, żyznych ziem i ta historia jedynie potwierdza fakt, że nie tylko Biskupin, ale również i inne nurty historyczne, inne epoki. W bardzo ciekawy i dynamiczny sposób można opisać ich funkcjonowania na terenie naszych ziem - powiedziałPiotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomoroskiego.Prace archeologiczne na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego są prowadzone od 2018 roku.