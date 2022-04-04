Новини для Українців: Сімейно-інтеграційна зустріч

Ілюстративна фотографія

Лікар, котра говорить українською приймає дітей в сімейній поліклініці в Жніні. Педіатр Наталія Заплатинська 15 років проживає в Польщі. Прийматиме пацієнтів до 18 року життя в понеділки, середи і пятниці від 9:00 до 11:00 години. Реєстрація за номером 518 919 179.

Інтеграційну зустріч польських і українських сімей хоче організувати парафія Найсвятішого Серця Господа Христа на Площі Пястовській в Бидгощі. Зустріч відбудеться у перший вівторок після свят. На Фейсбуку парафії можна буде розміщувати пропозиції праці як короткотермінової так і на довший термін часу, пропозиції праці в основному для біженців з України. Якщо біженці приймуть рішення розпочати роботу в парафіяльному бюро, або ж при ремонтних роботах будинку призначеного для українських сімей, то існує можливість залишити дітей під опікою.



Безплатні курси польської мови будуть організовані Суспільним Комітетом Допомоги Українцям, котрий діє в повіті міста Свєцє. Цього разу це вчителі приїжджатимуть до учнів — до готелю Вістула, а також до місць де проживають біженці у Тленю та Тересполі. Суспільний комітет допоможе також у закладанні банківського рахунку та поданні заявок про грошові виплати до ZUS.



Переклад Ірени Станчик