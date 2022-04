Pobiegli po pasie startowym na lotnisku! To pierwszy taki bieg w Bydgoszczy [zdjęcia]

Ponad 900 zawodników w różnym wieku stanęło na starcie biegu „Odlotowa 5” w Bydgoszczy.

To bieg jakiego jeszcze w mieście nie było. Rywalizacja odbyła się na dystansie 5 kilometrów po płycie bydgoskiego lotniska i niestety bez aplauzu kibiców. Za to pamiątkowe medale dostali wszyscy. Nagrody finansowe dla najlepszych wyniosły 1000, 800 i 700 zł. Wylosowano też vouchery o wartości 2 tysięcy, 1000 i 500 zł.– Było więcej miejsca do biegania niż zazwyczaj, nie było samochodów, ale niestety kibiców też – mówili uczestnicy.– Była olbrzymia frekwencja, cieszymy się niezmiernie. Wygrał profesjonalista, biegacz z Kenii, ale większość to byli amatorzy, którzy chcieli poprawiać swoje życiówki – powiedział Jacek Lewandowski z Akademii Mistrzów Sportu.Organizatorami imprezy byli: Akademia Mistrzów Sportu i bydgoski Port Lotniczy.