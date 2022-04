Bp Wiesław Śmigiel: Teraz rozumiemy słowa Jana Pawła II: „Nigdy więcej wojny"

W Toruniu upamiętniono św. Jana Pawła II. W 17.rocznicę śmierci Papieża Polaka pod jego pomnikiem przy Alei Solidarności władze miasta oraz mieszkańcy złożyli kwiaty i zapalili znicze.

- To okazja do wspomnień i odwołania się do nauczania Jana Pawła II - podkreśla biskup toruński Wiesław Śmigiel. - Teraz w kontekście wojny na na wschodzie, tragedii, którą przeżywa Ukrainie, rozumiemy jego słowa o wojnie. On mówił wyraźnie „Nigdy więcej wojny". Mówił, że wojna nie rozwiązuje żadnych problemów, a gdy już zaistnieje to wprowadza taki ból i takie rany, które przez wiele, wiele pokoleń są nie do zagojenia.- Wspominamy chwile, w której żegnaliśmy honorowego obywatela Torunia, ale też pamiętamy o jego wizycie w naszym mieście - dodaje prezydent Michał Zaleski. - Honor, jaki uczynił dla naszego miasta będąc u nas 7 czerwca 1999 roku, a także w 2004 roku przyjmując doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pozostaje w sercach wielu torunianek i torunian.Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21:37.