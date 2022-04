Biskup o konwojach humanitarnych: „podziwiam osoby, które zdobywają się na heroiczny gest”

Ordynariusz bydgoski, ks. bp Krzysztof Włodarczyk spotkał się dzisiaj z wolontariuszami, którzy zawozili pomoc do Lwowa. W „konwojach dobroci” wzięło udział ponad 20 osób. Fot. Diecezja Bydgoska

Ordynariusz bydgoski, ks. bp Krzysztof Włodarczyk spotkał się w piątek z wolontariuszami, którzy zawozili pomoc do Lwowa. W „konwojach dobroci” wzięło udział ponad 20 osób.

– Podziwiam i doceniam osoby, które zdobywają się w pewnym sensie na heroiczny gest – mówił bp Krzysztof Włodarczyk.Jak informuje organizator konwojów, Jacek Stielow, w najbliższym czasie na Ukrainę dotrze m.in. stół operacyjny.– Były cztery „konwoje dobroci”. 25 samochodów, który jechały z darami i nigdy nie wracały na pusto, a zawsze z uchodźcami. Przewieźliśmy 159 osób. Teraz jedziemy kolejnym konwojem i z kliniki Bieńkowskiego otrzymaliśmy stół operacyjny i zawiedziemy go do światowej sławy lekarza, chirurga szczękowego. On ma przystosowany samochód pancerny i w nim operuje, dusza człowiek – powiedział Jacek Stielow.Najbliższy konwój wyjedzie na Ukrainę 5 kwietnia.