Pomagamy Ukrainie: Wojewódzkie centrum w Szubinie, ale magazyn miejski zostaje

Magazyn wojewódzki z pomocą dla Ukrainy od piątku (1 kwietnia) przeniesiony został do komendy Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie. To nie znaczy jednak, że centrum pomocy dla uchodźców w bydgoskim Myślęcinku przestaje działać – nadal można tam przekazywać i odbierać dary.

CO JEST POTRZEBNE?

Po wybuchu wojny w Ukrainie w bydgoskim Myślęcinku funkcjonował w jednym miejscu magazyn miejski i centrum z pomocą humanitarną dla całego województwa. W czwartek część darów została spakowana i przewożona jest do nowego magazynu wojewódzkiego w komendzie państwowej straży pożarnej w Szubinie. Obserwują to wolontariusze, którzy codziennie pracują w Myślęcinku segregując i wydając dary uchodźcom. – Każdego dnia pomaga wiele osób, również starszych. Codziennie przychodzi młodzież z różnych szkół – wczoraj była z gastronomika, wcześniej ze szkoły drzewnej. Sama jestem tu co dwa dni – opowiada emerytowana farmaceutka z Bydgoszczy Elżbieta Serówka. – Czy przeniesienie magazynu oznacza, że teraz będziemy musieli jeździć do Szubina? – pyta.Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz uspokaja, że do magazynu przy ul. Gdańskiej 187 w Myślęcinku nadal można przynosić i odbierać dary, więc wolontariusze też są ciągle tam potrzebni. – W Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym pozostaje magazyn dla miasta – tłumaczył. – Sam proponowałem organizatorom tego miejsca, że jeśli będzie taka potrzeba i miasto o to wystąpi, to przekażemy żołnierzy WOT, by wspierali ten magazyn.Dary do Myślęcinka można przywozić od poniedziałku do soboty od 10:00 do 20:00, uchodźcy mogą zgłaszać się po pomoc od 12:00 do 18:00. – Do wojewódzkiego magazynu w Szubinie przyjmowane będą jak dotąd tylko zorganizowane transporty darów od samorządów – tłumaczy Tomasz Wiśniewski, rzecznik wojewody.Jak informuje Dorota Glaza, dyrektor Biura Aktywności Społecznej w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy, obecnie najbardziej potrzebna jest żywność – mleko, mąka, cukier, kasze, warzywa, płatki śniadaniowe i przekąski dla dzieci, a także żele do kąpieli, szampony, szczoteczki do zębów, wyprawki szkolne. Bardzo brakuje też lekarstw, szczególnie dla dzieci – m.in. syropów na kaszel, przeciwalergicznych, kropli do nosa, leków na problemy z żołądkiem itp.