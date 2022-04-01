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2022-04-01, 15:00 Redakcja

Відомоśці для України. Опіка медична для Україńцó

Українські пацієнти з онкологічними та гематологічними захворюваннями мають доступну цілодобову інфолінію. Там можна спілкуватись польською, українською, російською і англійською мовами. Номер інфолінії то 800 190 590./fot. Pixabay
Українські пацієнти з онкологічними та гематологічними захворюваннями мають доступну цілодобову інфолінію. Там можна спілкуватись польською, українською, російською і англійською мовами. Номер інфолінії то 800 190 590./fot. Pixabay
Українські пацієнти з онкологічними та гематологічними захворюваннями мають доступну цілодобову інфолінію. Там можна спілкуватись польською, українською, російською і англійською мовами. Номер інфолінії то 800 190 590.

Близько 30 тис біженці з України перебувають у Куявсько-Поморському

Заявки на фінансування дитячих садків. PESEL в Бидгощі – з п'ятниці
Щеплення, допомога незрячим та електронна школа для дітей. Читай і слухай!
500 плюс за дітей та зустрічі з чиновниками з консульства [читай і слухай]
Українські пацієнти з онкологічними та гематологічними захворюваннями мають доступну цілодобову інфолінію. Там можна спілкуватись польською, українською, російською і англійською мовами. Номер інфолінії то 800 190 590. Пацієнт подає своє місце перебування. Загально-польський координатор передає дані до координатора з регіонального центру лікування онкологічних захворювань, а той в свою чергу протягом двох днів контактується з пацієнтом та отримує від нього детальну інформацію щодо лікування – пояснювала Сильвія Ціхи, заступник директора Куявсько-Поморського Воєводського Відділення NFZ (себто Національного Фонду Здоров'я) в Бидгощі. – Лікування буде запропоноване у спеціальному центрі, залежно від діагнозу. Як додала Сильвія Ціхи, кожна особа з України, котра від 24 лютого перебуває в Польщі отримує права до медичного обслуговування згідно таких самих правил, як громадяни Польщі. – Є два винятки – стосуються вони лікування у санаторії і реабілітації у санаторії, щодо цілої решти громадяни України мають такі самі права, як і громадяни Польщі – як в потребах первинної медичної допомоги, так і в лікуванні у спеціалізованих лікарнях, чи дофінансовування ліків. Українці найчастіше звертаються до лікаря з інфекціями вуха, горла, кардіологічними проблемами та хронічними захворюваннями – такими як цукровий діабет. Дедалі частіше звертаються особи котрі потребують психологічної допомоги у зв'язку з пережитим на війні.

Міський Центр Обслуги Біженців з України в Бидгощі відновлює реєстрацію візит з ціллю надання номеру PESEL а також складання заявок щодо грошової виплати в розмірі 300 злотих тел. 525 822 691 або www.bydgoszcz.pl

Переклад Ірени Станчак
Відомоśці для України
Bydgoszcz
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