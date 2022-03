Pamiętacie? To już było, ale nie minęło dzięki archiwum PR PiK [wideo]

Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia PiK zawiera ponad 80 tysięcy audycji zachowanych w ciągu 85 lat dziejów radiofonii w naszym regionie. Oto kolejny odcinek podróży w czasie.

Do wysłuchania audycji zapraszają: Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa. Pomysł i realizacja filmu: Piotr Walczak i Jan Duks.