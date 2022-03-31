Близько 30 тис біженці з України перебувають у Куявсько-Поморському

Воєвода куявско-поморський подсумоваł дзіяłаня помочі Украйńчом. від завтрашнього дня українські матері зможуть подавати заяви до Закладів Громадського Страхування щодо дофінансовування до опіки над дитиною до 3х років, себто для прикладу у ясельних групах.

Документ посвідчення особи, а також інші формальності можна владнати до 16:00 в представництві Маршалковської Адміністрації у Влоцлавку на вулиці Бечі 2.

У воєводстві Куявсько-Поморському пепебуває приблизно 25-30 тисяч біженців, близько 5800 з них користуєтьсяз місць колективного проживання.





Номери ПЕСЕЛЬ (PESEL) надано майже 18тисяч особам – так в середу підсумував Воєвода Міколай Богдановіч. В час пік до регіону приїжджало по кількасот біженців щоденно, на сьогоднішній день їх приплив майже призупинено. В 19 повітах і 4х містах на правах повіту створено склади з гуманітарною допомогою, з котрих зібрану допомогу переказали до воєводського складу у м.Бидгощ. В Бидгоському Торгово Виставковому Центрі на вул.Гданській 187 від понеділка до суботи можна отримати дари від 12:00 до 18:00.





Органи Самоврядування отримали 84 додаткові комплекти приладів для видавання номерів PESEL, з чого 21 у Бидгощі. Від середи роботу в пунктах видавання ідентифікаційних номерів розпочали представникиНаціональної Податкової Адміністрації – 10 в Бидгощі і 20 в інших містах.





Від п'ятниці на рахунки органів самоврядування повинна розпочатись виплата коштів для осіб, котрі прийняли під свій дах біженців і витрачають свої кошти на їх утримання. Також від завтрашнього дня українські матері зможуть подавати заяви до Закладів Громадського Страхування щодо дофінансовування до опіки над дитиною до 3х років, себто для прикладу у ясельних групах.





Переклад Ірени Станчак