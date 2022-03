Prezydent Bydgoszczy pyta o rządową pomoc dla uchodźców. Wojewoda podaje dane

Ponad 3 godziny bydgoscy rajcy dyskutowali o sytuacji w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę. Prezydent Rafał Bruski podał, że w Bydgoszczy przebywa około 20 tys. uchodźców. Dodał, że miasto na pomoc Ukraińcom wydało niemal 1,5 mln zł złotych, a do tej pory od rządu nie otrzymało ani złotówki. Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski odpowiedział na zarzuty Bruskiego i podsumował dotychczasowe działania pomocowe.

Prezydent Bruski zarzucił też wojewodzie, że od początku wojny nie wydał żadnego polecenia w trybie ustawy (z dnia 12.03) o pomocy uchodźcom. Ustawa ta gwarantuje m.in. to, że polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz odpowiada, że wydał w sumie ponad 160 poleceń, na mocy których samorządy w regionie mogą zawierać z rządem porozumienia finansowe.- Bydgoszcz także jedno takie porozumienie podpisała (chodzi o punkt na Zawiszy). Pieniądze zostały przekazane. - Czekam aż Bydgoszcz podpisze kolejne - mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.- Jednocześnie ubolewam nad tym, że pan prezydent za wszelką cenę chce doprowadzić do konfliktu. Będę robić wszystko, aby jednak on nie eskalował, byśmy jednak szukali wspólnych mianowników, i tych wspólnych porozumień, które będą służyć przede wszystkim rozwiązywaniu problemów uchodźców. 28 lutego wydałem 167 poleceń każdemu samorządowi, tak jak każdy wojewoda. Na mocy tych 167 poleceń wysłaliśmy 167 porozumień, takich szczegółowych umów - mamy już ich podpisanych przeszło sto, co da możliwość rozliczenia się z hotelami, gospodarstwami agroturystycznymi. Przekazaliśmy samorządom 5 mln zł i czekamy na kolejne zgłoszenia, bo te środki posiadamy. Myślę, że wystąpienie pana prezydenta było niepotrzebne - ocenia wojewoda.Podsumował także w czasie specjalnej konferencji pierwszy miesiąc działań pomocowych. Przez punkty informacyjne i recepcyjne w województwie przeszło około 13 tysięcy osób. Nadano 18 tysięcy numerów PESEL. Zapewniono 4 tysiące łóżek, z tego 2 tysiące z Agencji Rezerw Materiałowych, 700 przekazało ZHP, resztę zakupiono.Centralny magazyn wojewódzki pomocy uchodźcom będzie od kwietnia zorganizowany w Szubinie. Wojewoda podziękował prezydentowi Bydgoszczy za udostepnienie w marcu nieodpłatnie magazynu w Myślęcinku. Zapewnił też, że jeśli Bydgoszcz będzie dalej prowadzić ten magazyn, to Wojska Obrony Terytorialnej będą pomagać w jego utrzymaniu.Więcej w materiałach Michała Jędryki, Agaty Raczek i Roberta Erdmanna.