W nowym ośrodku w Gronowie nie tylko seniorzy są w centrum uwagi! [wideo, zdjęcia]

Dzienny Dom Seniora, przedszkole, biblioteka i świetlica wiejska - wszystko w jednym miejscu. Nową gminną placówkę uroczyście otwarto w Gronowie, w budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej.

- Cała inwestycja kosztowała nieco ponad 2 mln zł. Dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 400 tys. z Urzędu Wojewódzkiego, a 520 tys. otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. W obiekcie, który mamy zaszczyt otwierać łączymy cztery różne instytucje. Podejmując decyzję o likwidacji szkoły, myśleliśmy o takim wielopokoleniowym projekcie integracyjnym. Udało się ten pomysł zrealizować. Właściwie spod domu zabieramy seniorów, zapewniamy im pełną opiekę do południa, a po południu odwozimy ich do domu - mówi Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz.Seniorzy są bardziej niż zadowoleni:- Lepiej, niż samemu w domu siedzieć. Jestem w towarzystwie, jest miło...- Jest maszyna do szycia. Ja jestem akurat krawcową, więc mnie tutaj sadzają za maszyną. Robimy rozmaite cuda, cudeńka..- Między sobą wymieniamy przepisy kulinarne...- Bardzo ładnie jest to wszystko zrobione. Przychodzę i będę przychodzić...Więcej w materiale Michała Zaręby.