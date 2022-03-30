В Торуні громадянам України було надано вже 2238 номерів PESEL. Приблизно половина з них то діти.

Надання номерів відбувається в пятьох місцях: у Відділенні Адміністраційних Справ в Адміністрації Міста Торуня , в Торгових Центрах: Plaza i Atrium Copernicus а також в двох пунктах прийому та поселення біженців. – місто Торунь в тих пунктах надало 1025 місць, вчора рано зайнятих було 345 з них. В задекларованих приватних квартирах і будинках в Торуні тимчасове місце перебування знайде понад 200 осіб. В Бидгощі реєстрація візит для надання PESELя почнеться 1квітня – про терміни реєстрацій можна також домовитись в школах і дитячих садках.Торунський Центр Допомоги Сім'ї прийняв понад 1500 заявок про надання одноразової допомоги в розмірі 300 злотих, а також 307 заявок щодо грошових виплат для сім'ї. В початкових і середніх школах Торуня в наявності ще є 3295 вільних місць для українських дітей, в дитячих садках – 466 місць.Від п'ятниці – 1 квітня Заклад Громадського Страхування буде приймати заявки на дофінансування дітей у ясельних групах, дитячих клубах або у денних опікунів. Заявки подаються тільки у формі електронній через Платформу Електронних Послуг – PUE ZUS. Дофінансовування буде у розмірі максимально 400 злотих щомісяця, але не може перевищити фактичної оплати.Тривають чергування представників консульства, котрі між іншим видають посвідчення особи. На сьогодні заплановано чергування в Торуні – на вулиці Замкова 4 до 16:00. Завтра від 8:30 до 16:00 зустріч заплановано у Влоцлавку на вулиці Бечі 2.Переклад – Ірена Станчак