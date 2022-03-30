2022-03-30, 12:05 Redakcja
Заявки на фінансування дитячих садків. PESEL в Бидгощі – з п'ятниці
В Торуні громадянам України було надано вже 2238 номерів PESEL. Приблизно половина з них то діти.
Щеплення, допомога незрячим та електронна школа для дітей. Читай і слухай!
Торунський Центр Допомоги Сім'ї прийняв понад 1500 заявок про надання одноразової допомоги в розмірі 300 злотих, а також 307 заявок щодо грошових виплат для сім'ї. В початкових і середніх школах Торуня в наявності ще є 3295 вільних місць для українських дітей, в дитячих садках – 466 місць.
Від п'ятниці – 1 квітня Заклад Громадського Страхування буде приймати заявки на дофінансування дітей у ясельних групах, дитячих клубах або у денних опікунів. Заявки подаються тільки у формі електронній через Платформу Електронних Послуг – PUE ZUS. Дофінансовування буде у розмірі максимально 400 злотих щомісяця, але не може перевищити фактичної оплати.
Тривають чергування представників консульства, котрі між іншим видають посвідчення особи. На сьогодні заплановано чергування в Торуні – на вулиці Замкова 4 до 16:00. Завтра від 8:30 до 16:00 зустріч заплановано у Влоцлавку на вулиці Бечі 2.
Переклад – Ірена Станчак