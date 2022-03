Od mowy nienawiści, do czynów. Warsztaty dla młodzieży z Włocławka

Młodzież z Włocławka wzięła udział w warsztatach pod hasłem „Stop mowie nienawiści". Sędziowie i radcy prawni tłumaczyli, czym jest mowa nienawiści, jak ją rozpoznać i jak z nią walczyć. W zajęciach w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu wzięło udział kilkadziesiąt osób.

- Myślę, że każdy się kiedyś spotkał z mową nienawiści w mniejszym lub większym stopniu...- Są to różnego rodzaju wyzwiska, hejt internetowy, różne komentarze pod zdjęciami. Zawsze się znajdzie ktoś, kto tak postępuje... - mówili uczestnicy warsztatów.- Gdzie zaczyna się mowa nienawiści? Powiedziałbym bardzo ogólnie, że mowa nienawiści zaczyna się wszędzie tam, gdzie naruszone są dobre osobiste adresata, czy potencjalnego adresata, gdy ktoś czuje się urażony czy zagrożony - mówi Rafał Romatowski z Sądu Rejonowego we Włocławku, ze Stowarzyszenie Iustitia.- Myślę, że o mowie nienawiści musimy mówić szerzej, niż tylko o mowie. To są wszelkie przejawy dyskryminacji, pogardy, braku szacunku. To nie tylko słowa, ale także czyny - mówi Daria Górniak - Dzioba, radca prawny.Jak przekonują eksperci, z mową nienawiści trzeba walczyć. Jej społeczna akceptacja może prowadzić do tzw. przestępstw z nienawiści. Jeśli zawiodą metody pozasądowe, swoich praw można dochodzić poprzez prywatny akt oskarżenia albo powództwo o naruszenie dóbr osobistych.