Program „Mieszkanie Plus" dostał minus od kontrolerów NIK. Dlaczego?

Realizacja programu Mieszkanie Plus nie wpłynęła znacząco na poprawę warunków i rozwiązanie problemów mieszkaniowych lokalnych społeczności - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

W całej Polsce miało powstać 100 tys. mieszkań do końca 2019 roku. Pod koniec zeszłego roku było 15 tys. mieszkań oddanych, a 20,5 tys. w budowie. W naszym regionie powstaje 510 mieszkań. 320 to inwestycja w Toruniu, a 190 w Nakle nad Notecią.- Bardziej zaawansowaną inwestycją, którą właściwie już finalizujemy jest inwestycja w Toruniu - 320 mieszkań w ośmiu budynkach czterokondygnacyjnych. Na osiedlach trwają już ostatnie odbiory. Kwiecień upłynie nam pod znakiem podpisywania pierwszych umów i jest szansa, że wkrótce pierwsze rodziny wprowadzą się do tych toruńskich mieszkań. Jeśli chodzi o Nakło, tam budujemy 190 mieszkań. Budowa ruszyła latem 2021 roku. Finał zaplanowany jest na trzeci kwartał 2023 roku. Za nabór najemców odpowiada nakielski samorząd - mówi Ewa Syta z PFR Nieruchomości.Przed laty były też prowadzone rozmowy z innymi samorządami z regionu - m.in. z Grudziądzem, ale ostatecznie nie doszło do realizacji inwestycji.