Щеплення, допомога незрячим та електронна школа для дітей. Читай і слухай!

В Бидгощі створено Центр Допомоги для Сліпих та Слабозорих Друзів з України. Його заснував Фонд „Світловня – Культура без Бар'єр”. Фундація кілька років поспіль реалізує проект „Посібник користувача сліпого”, дякуючи котрому вчить працівників державних установ як себе поводити і розмовляти із сліпою людиною.

Тепер організація буде допомагати всіляким установам в справах що стосуються сліпих і слабозорих біженців з України. Фундація також планує роздобути кошти для закупівлі спеціальних смартфонів, котрі полегшують сліпим і слабозорим функціонування в новому оточенні. Світловня знаходиться на вулиці Святої Трійці 15 в Бидгощі.





Наступні чергування працівників Закладу Громадського страхування, котрі допоможуть створити профіль на електронній платформіі подавати заявки на "500+” себто 500 злотих на кожну дитину щомісяць, відбудуться у регіоні сьогодні. До 14 години запланована зустріч в Домі Культури в Яновцю Великопольському і в Роєві – в Адміністрації Гміни. В Центрі Соціальної Допомоги в Хелмжі на вул.Падеревського 16 чергування триватиме від 12:00 до 15:00, а до 14:00 така зустріч відбудеться в Адміністрації Гміни в Добрім, а також в центрі відпочинку в Вондзиню. В середу працівники ZUS-у перебуватимуть а Годзаві коло Могильна, в готелі Бжоза під Бидгощею а у четвер в Центрі Соціальної Допомоги в Шубіні а також в Адміністрації Гміни в Радзейові.





В Куявсько-Поморській Е-Школі – з'явилися заняття з польської мови для дорослих. Знайти їх можна на YouTube





А для дітей – сьогодні о 14:00 уроки мистецтва з Іванною Макаревич, о 14:40 англійська мова з Тетяною Бобко. На уроки математики учнів запрошує Тетяна Ковальська (старт о 15:20). Заняття можна також подивитися на сторінці www.kujawsko-pomorskie.pl





Переклад: Ірени Станчик