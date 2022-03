Szczepienia dla uchodźców z Ukrainy. Chętnych nie ma zbyt wielu

W Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy zorganizowano we wtorek akcję szczepień przeciw COVID-19 dla uchodźców z Ukrainy.

Szczepienia są dobrowolne i darmowe. Punkt zorganizowano na terenie kampusu WSG przy ul. Garbary.- W związku z tym, że na uczelni odbywa się dyżur pracowników konsulatu Ukrainy w Gdańsku, zachęcamy uchodźców do szczepień - mówi Adrianna Szuflicka, dyrektor Akademickiego Centrum Medycznego przy WSG.Organizowane przez WSG szczepienia dla uchodźców z Ukrainy potrwają do 14:00 na parterze budynku M. Z kolei w budynku C do 16:00 trwa dyżur pracowników konsulatu Ukrainy w Gdańsku. Załatwić można m.in. przedłużenie ważności paszportu, wpisanie informacji o dziecku w dokumencie paszportowym rodziców, wydawane są też zaświadczenia tożsamości. Jutro dyżur zaplanowano w Toruniu (8.30-16.00, ul. Wola Zamkowa 12a), a w czwartek we Włocławku (8.30-16.00, ul. Bechiego 2).