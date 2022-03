Natychmiastowe odejście od paliw kopalnych? Co na to samorządy?

- W obliczu wojny na Ukrainie transformacja energetyczna w Polsce i Europie powinna przyspieszyć - uważa Krzysztof Kukucki - zastępca prezydenta Włocławka, który był gościem „Rozmowy dnia” w PR PiK.

– Im szybciej wyleczymy się z węgla i innych paliw kopalnych tym bezpieczniejsza będzie Polska, tym bezpieczniejsza będzie Polska. Wojna na Ukrainie, agresja Rosji, pokazały, że nie ma co się oszukiwać. Tak, my jako miasto w tym kierunku idziemy od jakiegoś czasu. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że prędzej czy później od węgla i innych paliw kopalnych będziemy musieli odchodzić, więc powoli wdrażamy strategie, gdzie na jej końcu jest cel odejścia od węgla. Tym bardziej, że 70% węgla importujemy z Rosji. Jest to zatem kwestia ekologiczna i ekonomiczno-polityczna – powiedział Krzysztof Kukucki.W tym tygodniu rząd ma przedstawić plan natychmiastowego odejścia od surowców energetycznych z Rosji. Taką zapowiedź złożył premier Mateusz Morawiecki.