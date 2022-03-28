500 плюс за дітей та зустрічі з чиновниками з консульства [читай і слухай]

Під час вихідних днів, чергування працівників Закладу Громадського Страхування для громадян України користувалось значною популярністю. В багатьох місцях регіону урядовці підказували як подати заявку на отримання 500злотих щомісячно на дитину. Нагадуємо, що подати заявку можна тільки за допомогою Платформи Електронних Послуг ZUS. Для цього потрібно мати рахунок в банку і польський номер телефону. Інформацію можна отримати українською на www.zus.pl і за номером телефону 22 444 02 55.

Генеральне Консульство України в Гданську розпочало цикл виїзних послуг для громадян України у Воєводстві Куявсько-Поморському. Зустрічі відбуватимуться сьогодні і у вівторок, від 8:30 до 16:30 в Почесному Консульстві України в Бидгощі, на вулиці Гарбари 2, в Торуні у вівторок від 8:30 до 16:00 на вулиці Воля Замкова 4. В свою чергу у Влоцлавку така зустріч відбудеться в четвер 31 березня, від 8:30 до 16:00 на вулиці Станіслава Бечі 2. Там можна буде продовжити дію закордонного паспорту а також вписати інформацію про дитину в паспорті батьків. Будуть також видаватися документи підтвердження особи.





Завтра о 11:00 в Зерновому складі в Могильні на вул. Магазиновій 1 відбудеться зустріч психологів з українцями. Тема зустрічі то " Життя у тимчасовій еміграції – мій шлях до незалежності”. Як впоратися зі стресом, як отримати почуття свободи у новій реальності, як увійти в нову роль і мотивувати себе до подолання життєвих та професійних трудностей, підкаже польсько-сирійський психолог професор Бассам Ауіль і психолог з України Надія Соловйова.





Переклад: Ірени Станчик