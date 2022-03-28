Poniedziałek, 28 marca 2022 r.   Imieniny: Anieli, Sykstusa, Jana
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-03-28, 12:00 Redakcja

500 плюс за дітей та зустрічі з чиновниками з консульства [читай і слухай]

Під час вихідних днів, чергування працівників Закладу Громадського Страхування для громадян України користувалось значною популярністю. Фото: Польське Pадіо PiK
Під час вихідних днів, чергування працівників Закладу Громадського Страхування для громадян України користувалось значною популярністю. Фото: Польське Pадіо PiK
Під час вихідних днів, чергування працівників Закладу Громадського Страхування для громадян України користувалось значною популярністю. В багатьох місцях регіону урядовці підказували як подати заявку на отримання 500злотих щомісячно на дитину. Нагадуємо, що подати заявку можна тільки за допомогою Платформи Електронних Послуг ZUS. Для цього потрібно мати рахунок в банку і польський номер телефону. Інформацію можна отримати українською на www.zus.pl і за номером телефону 22 444 02 55.

Офіси отримали сканери відбитків пальців. Черги для PESEL коротші

Інформація на сьогодні: Юридична консультація, курс польської мови
Номер PESEL у Бидгощі з 1 квітня. Безкоштовне відвідування лікарів-спеціалістів
Генеральне Консульство України в Гданську розпочало цикл виїзних послуг для громадян України у Воєводстві Куявсько-Поморському. Зустрічі відбуватимуться сьогодні і у вівторок, від 8:30 до 16:30 в Почесному Консульстві України в Бидгощі, на вулиці Гарбари 2, в Торуні у вівторок від 8:30 до 16:00 на вулиці Воля Замкова 4. В свою чергу у Влоцлавку така зустріч відбудеться в четвер 31 березня, від 8:30 до 16:00 на вулиці Станіслава Бечі 2. Там можна буде продовжити дію закордонного паспорту а також вписати інформацію про дитину в паспорті батьків. Будуть також видаватися документи підтвердження особи.

Завтра о 11:00 в Зерновому складі в Могильні на вул. Магазиновій 1 відбудеться зустріч психологів з українцями. Тема зустрічі то " Життя у тимчасовій еміграції – мій шлях до незалежності”. Як впоратися зі стресом, як отримати почуття свободи у новій реальності, як увійти в нову роль і мотивувати себе до подолання життєвих та професійних трудностей, підкаже польсько-сирійський психолог професор Бассам Ауіль і психолог з України Надія Соловйова.

Переклад: Ірени Станчик
Слухайте!
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-03-28, godz. 14:50 Natychmiastowe odejście od paliw kopalnych? Co na to samorządy? - W obliczu wojny na Ukrainie transformacja energetyczna w Polsce i Europie powinna przyspieszyć - uważa Krzysztof Kukucki - zastępca prezydenta Włocławka… » więcej 2022-03-28, godz. 13:44 Po przerwie wraca Misterium Męki Pańskiej w Fordonie. Tym razem „Pieśń o winnicy” „Pieśń o winnicy” - to hasło tegorocznego Misterium Męki Pańskiej w fordońskiej Dolinie Śmierci. To pierwsza odsłona wydarzenia po dwuletniej, pandemicznej… » więcej 2022-03-28, godz. 12:44 Ruch w urzędach pracy. Uchodźcy z Ukrainy szukają zajęcia Uchodźcy wojenni z Ukrainy szukają pracy. Odwiedzają pośredniaki. Tylko w Urzędzie Pracy w Bydgoszczy zatrudnienie zyskało 285 obywateli Ukrainy. Specjalnie… » więcej 2022-03-28, godz. 11:44 Usługi konsularne dla uchodźców. Gdzie można spotkać się z urzędnikami? Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku rozpoczął cykl wyjazdowych usług konsularnych dla obywateli Ukrainy w województwie kujawsko-pomorskim. » więcej 2022-03-28, godz. 10:55 Uchodźcy w Śliwicach. Wszyscy mieszkają w prywatnych domach Wszyscy uchodźcy wojenni z Ukrainy, którzy trafili do gminy Śliwice w powiecie tucholskim, znaleźli schronienie w domach mieszkańców. » więcej 2022-03-27, godz. 17:24 Sprzedają ubrania, by pomagać. Dobroczynny Vintage Market w Toruniu Używane ubrania, torby, buty i biżuteria wypełniły klub NRD w Toruniu. Społecznicy zorganizowali Dobroczynny Vintage Market. » więcej 2022-03-27, godz. 12:55 Niemcy przywieźli dary dla Ukraińców mieszkających w Białych Błotach Przedstawiciele partnerskiej gminy z Niemiec zawitali z kilkugodzinną wizytą do gminy Białe Błota pod Bydgoszczą. Mieszkańcy Elbmarsch zebrali cały samochód… » więcej 2022-03-27, godz. 10:05 Fachowo o zdrowiu w Bydgoszczy. Zapraszają studenci medycyny Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland zaprasza w niedzielę (27 marca) od godz. 11:00 na ul. Dworcową 73/4. Zaplanowano porady specjalistów… » więcej 2022-03-27, godz. 07:19 Torby, plecaki i worki, czyli drugie życie reklamowych banerów. Projekt ECFC Europejskie Centrum Filmowe Camerimage w Toruniu dba o ekologię. Wyprodukowane przy okazji wydarzeń kulturalnych banery reklamowe dostają „drugie życie”… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Gigantyczny pożar w zakładzie w gm. Janikowo [aktualizacja,wideo] (23 marca, 16:34)
  2. Chcesz wziąć pod dach uchodźców? Miasto pomoże w umeblowaniu mieszkania (23 marca, 10:00)
  3. Uczestnicy bydgoskiego konwoju do Lwowa wrócili bezpiecznie. Nie sami! [zdjęcia, wideo] (22 marca, 16:01)
  4. Żużel – Kryterium Asów w doborowej stawce otworzy sezon żużlowy [transmisja] (25 marca, 13:03)
  5. Ukraińcy wymieniają hrywny na złotówki. To jedyne miejsce w regionie [wideo] (25 marca, 15:27)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO