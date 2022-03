Ukraina/ Żołnierze rosyjscy próbowali rozpędzić protest w Sławutyczu, ranne są dwie osoby

W mieście Sławutycz w obwodzie kijowskim wojska rosyjskie w sobotę próbowały rozpędzić proukraiński protest. Mer Jurij Fomiczew poinformował, że dwie osoby są ranne, w tym jedna ciężko.

Fomiczew zaprzeczył doniesieniom o osobie zabitej.Krótko wcześniej ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa powiadomiła, że rosyjscy wojskowi próbowali rozpędzić protest, używając granatów hukowych i strzelając w powietrze. Ranny został jeden z mieszkańców i uczestnik obrony terytorialnej - dodała Denisowa.Agencja Ukrinform podaje, że Sławutycz jest otoczony przez wojska rosyjskie i że nie jest jasne, jakie mają one plany.Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko poinformował, że Rosjanie żądają, by z centrum Sławutycza wycofała się policja. Określił to jako „niby łagodne” żądania, po których „zwykle idą następne”, będące nie do zaakceptowania.Wcześniej w sobotę agencja Ukrinform podała, że wojska rosyjskie wycofały się z centrum miasta i są teraz na obrzeżach Sławutycza. Potwierdziły to następnie władze obwodu kijowskiego.Sławutycz liczy ok. 25 tys. mieszkańców i jest położony w północnej części obwodu kijowskiego, niedaleko granicy z Białorusią. Miasto zostało zbudowane po katastrofie w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej dla jej pracowników; wcześniej pracownicy mieszkali w mieście Prypeć, skażonym w wyniku katastrofy.