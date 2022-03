Wiosenne porządki na Wzgórzu Wolności w Bydgoszczy, bo kręci ich recykling

Wolontariusze i nie tylko sprzątali tereny zielone na bydgoskim Wzgórzu Wolności. Wspólne zbieranie śmieci zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci Nas Recykling”.

Jej organizatorzy chcą, by jak najwięcej zużytych opon trafiało do odpowiednich punktów. Dzięki czemu będą mogły zostać bezpiecznie przetworzone. Za oddane do utylizacji opony w serwisach partnerskich posadzone zostaną drzewa.Celem na ten rok jest posadzenie 1,5 tys. drzew.Kampania „Kręci Nas Recykling” potrwa do 22 kwietnia. To wspólny pomysł Oponeo.pl, lidera branży oponiarskiej i Dominika Dobrowolskiego, znanego ekologa i podróżnika. W ramach akcji w całej Polsce odbędzie się minimum 50 akcji sprzątania. Ich wykaz oraz lista serwisów i punktów, gdzie można oddać stare opony zgodnie z prawem dostępne są na stronie: www.oponeo.pl/kreci-nas-recykling.