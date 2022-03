„Oda do radości” zaśpiewana na Rynku Staromiejskim w Toruniu

Fot. Michał Zaręba

Kilkadziesiąt osób odśpiewało „Odę do radości” przed pomnikiem Mikołaja Kopernika w Toruniu. 25 marca minęło 65 lat od podpisania Traktatów Rzymskich, które dały początek Unii Europejskiej.

Uczestnicy spotkania wyrazili m.in. solidarność z Ukrainą.



- Ostatnie wydarzenia pokazują, że bardzo ważna jest przynależność do Unii Europejskiej i do NATO, bo tylko to gwarantuje nam bezpieczeństwo. Putin nie cofnie się przed niczym i na pewno będzie atakował wszystkie osamotnione i osłabione kraje - mówiła jednak z uczestniczek wydarzenia.



Wydarzenie zorganizował Komitet Obrony Demokracji.