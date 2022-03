Wykonawca odcinka drogi S10 Emilianowo-Solec wybrany. To firma z Piaseczna

Oferta spółki Polaqua z Piaseczna koło Warszawy została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na projekt i budowę ponad 8-kilometrowego odcinka S10 Emilianowo - Solec.

Firma zaproponowała cenę niespełna 240 mln zł - poinformował w piątek Oddział GDDKiA w Bydgoszczy. Polaqua została wybrana spośród dziewięciu firm. Jej oferta uzyskała maksymalną ocenę według przyjętych kryteriów, takich jak cena (60 proc.), okres gwarancji jakości (30 proc.) i termin realizacji kontraktu (10 proc.).Emilianowo - Solec to ostatni z czterech odcinków S10 Bydgoszcz - Toruń, na które zostały rozstrzygnięte przetargi. Odcinek S10 Emilianowo - Solec będzie miał długość 8,64 km. Rozpocznie się na wschód od planowanego węzła Emilianowo i prowadzić będzie w kierunku Torunia do Solca Kujawskiego, kończąc się przed planowanym węzłem Solec. W ramach inwestycji powstanie też obwód utrzymania drogi i nowy węzeł Makowiska. Odcinek Emilianowo - Solec będzie stanowił szybkie połączenie drogowe m.in. do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz jako dopełnienie południowego odcinka obwodnicy Bydgoszczy.Budowa S10 Bydgoszcz - Toruń o długości 50 km została podzielona na cztery odcinki realizacyjne. Droga S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.