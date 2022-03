Od niedzieli więcej lotów z Bydgoszczy: do Warszawy, Dublina i Londynu

Port Lotniczy Bydgoszcz w rozpoczynającym się w niedzielę sezonie letnim zaoferuje pasażerom inne godziny wylotów i większą liczbę połączeń, a od czerwca nowe kierunki wakacyjne.

Rozkład lotów od niedzieli zmieniają Polskie Linie Lotnicze LOT. Z Bydgoszczy do Warszawy realizowanych będzie sześć rejsów tygodniowo – od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. To o połowę więcej niż w sezonie zimowym. Zmienią się także godziny wykonywania operacji. Wylot z Bydgoszczy odbywać będzie się w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 15.05, we wtorki i czwartki o 14.35, a w niedziele o 14.45.- LOT dostosował rejsy z regionalnego lotniska do potrzeb pasażerów oraz do zaktualizowanej siatki połączeń z Warszawy dla podróżnych kontynuujących swoją podróż w dalsze zakątki świata. Z Portu Lotniczego Bydgoszcz, z krótką przesiadką w Warszawie, dotrzeć będzie można do największych miast w Europie, a także do Ameryki Północnej, m.in. do Nowego Jorku czy Toronto - informuje rzecznik bydgoskiego lotniska Mateusz Dul.Zmiany w sezonie letnim 2022 wprowadza również irlandzka linia lotnicza Ryanair. Rejsy do Dublina realizowane będą dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty, do Birmingham trzy razy w tygodniu - w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę, do Londynu Luton trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i niedziele, do Londynu Stansted w poniedziałki, środy, czwartki oraz piątki. Od maja loty do Londynu Stansted realizowane będą sześć razy w tygodniu od poniedziałku do soboty.W czerwcu rozpoczną się loty wakacyjne. Touroperatorzy oferują m.in. takie kierunki jak Riwiera Turecka, greckie wyspy oraz bułgarskie Burgas. Port Lotniczy Bydgoszcz w zeszłym roku odprawił ponad 8 tys. pasażerów i zrealizował prawie 500 operacji startów i lądowań.