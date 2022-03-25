Сьогодні буде багато, але важливої інформації. Моżна юз віміеніć гривні на полскіе зłоте, але обовіąзуя певне ліміти. Від завтрашнього дня біженці можуть подавати заяви на грошову допомогу — себто 500 злотих на місяць на кожну неповнолітню дитину, дофінансовування до ясельної групи а також Сімейний Капітал по догляду за дітьми.

Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.



Переклад: Irena Stańczyk

Від сьогоднішнього дня громадяни України можуть поміняти гривні на злоті. То повинно бути можливим в 52 відділеннях PKO Банку Польщі. Згідно отриманої нами інформації обмін на сьогоднішній день можливий тільки в Бидгощі — на вул. Гданській 23.Гривні може поміняти особа, котра має український паспорт пластикового зразка виданий після 2016 року або український закордонний паспорт. Максимально одноразово можна поміняти 10 тисяч гривен. Сьогодні курс гривні то 14 ґрош за одну гривню. Міняти можна виключно банкноти вартістю 100,200, 500 і 1000 гривень. Всі гривні куплені PKO Банком Польщі, будуть продані Державному Банку України. Банки не заробляють на обміні гривень на злотий. Гроші можна отримати як в готівці так і на банківський рахунок.Від завтрашнього дня біженці можуть подавати заяви на грошову допомогу — себто 500 злотих на місяць на кожну неповнолітню дитину, дофінансовування до ясельної групи а також Сімейний Капітал по догляду за дітьми. Заяви подаються тільки на платформі Електронних Послуг PUE ZUS. Для цього потрібно мати номер PESEL, рахунок в банку і польський номер телефону. В суботу і неділю працівники ZUS (себто Закладу Громадського Страхування) в регіоні будуть допомагати при створенні рахунку на PUE ZUS а також при поданні заяв. Від 9.00 до 15.00 можна прийти до Закладу Громадського Страхування, до ZUS в Бидгощі - на вул. Святої Трійці 33, Конопніцької 18а, Андерсена 6, в Торуні — на вул. Міцкевича 33, в Бродниці — на Малому Ринку 5, в Грудзьондзі — на вул. Вибіцького 39, в Ліпні — на вул. Міцкевича 43, у Влоцлавку - вул. Плоцька 167, в Голубі Добжині - на вул. Тисячоліття 25, в Рипні на вулиці Млавській 12. Тільки в суботу відкриті будуть відділення ZUS в Іновроцлаві, Тухолі, Жніні, Семпульно і Александрові. Тільки в неділю можна буде прийти до ZUS в Наклі і Свєцю. Завтра від 8:00 до 12:00 працівники ZUS будуть в Центрі Соціальної Допомоги, а також в Зауроландії в Рогові, а від 12.30 до 14.30 в готелі Альбатрос у Вонсоші.В понеділок і вівторок в почесному консульстві України на вул. Гарбари 2 в Бидгощі від 8:30 до 16:00 будуть чергувати представники генерального консульства. Там можна буде продовжити термін дії закордонного паспорту а також записати в паспорті батьків інформацію про дитину.