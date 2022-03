Bydgoski Szpital Jurasza zatrudni uchodźców z wykształceniem medycznym

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy ma ofertę pracy dla uchodźców z Ukrainy. Chodzi o lekarzy, pielęgniarki oraz inny medyczny personel pomocniczy. „My pomożemy im, a oni pomogą nam” – mówi Jacek Kryś, dyrektor placówki. Pierwsze osoby już się zgłosiły.

– Aktualnie zgłosiło się do nas osiem osób: sześcioro lekarzy, jeden opiekun medyczny i jeden student medycyny. Dla nas kluczowa kwestia to jest znajomość języka polskiego. Przygotowaliśmy w naszym szpitalu taki specjalny program adaptacji zawodowej dla pracowników z Ukrainy – mówi Jacek Kryś, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy. – Pierwsza faza to jest moment oczekiwania na uzyskanie prawa wykonywania zawodu, drugi to jest nabywanie znajomości języka polskiego, no i ten drugi etap będzie się kończył takim wewnętrznym egzaminem z języka, aby w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla wszystkich, wprowadzić te nowe osoby na ich stanowiska pracy.





Do czasu nostryfikacji dyplomów – a ma to dzięki spec-ustawie nastąpić dość szybko – ukraińscy lekarze będą pracować na stanowiskach opiekunów, a student medycyny zostanie sanitariuszem. Stanowiska tożsame ze swoim wykształceniem pracownicy – uchodźcy obejmą w momencie nabycia dobrej znajomości języka polskiego.





Dyrektor Kryś podkreśla, że oferta pracy w Juraszu jest nadal aktualna, a najbardziej poszukiwane są pielęgniarki. Więcej na stronie internetowej lecznicy.