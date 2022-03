„Solidarni z Ukrainą” - wiec na pl. Wolności we Włocławku

Miesiąc po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę włocławianie i mieszkający tu Ukraińcy spotkali się wieczorem na pl. Wolności.

Na centralnym placu Włocławka zebrało się kilkaset osób - Polaków i Ukraińców. Były obydwa hymny, było podniośle i wzruszająco. Na scenie Zespół Pieśni i Tańca Kujawy zaśpiewał narodowe ukraińskie pieśni. W oczach ukraińskich gości pojawiły się łzy.



Pani Anna, która uciekła ze zbombardowanego Żytomierza powiedziała, że dopiero tutaj przestała się bać i nie kryła wzruszenia. Jest wdzięczna za to jak Polacy przyjęli uciekających przed wojną.



We Włocławku przebywa około 700 uchodźców z Ukrainy. To przede wszystkim kobiety i dzieci.