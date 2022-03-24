Важлива інформація: навчання, проживання та робота. Як вам це вдається?

„Орган самоврядування куявсько-поморської області для підтримки українців в області приділив на сьогоднішній день в сумі 7 мільйонів злотих. Маршалок Пьотр Цалбецкі підкреслив, що ціллю всіх дій по відношенню до воєнних біженців є повна інтеграція — безплатна наука мови, праця, житло, школи, охорона здоров'я та соціальне забезпечення.

Понад 1000 осіб скористалися з пунктів інформаційно-дорадчих, в котрих чергують працівники Маршалківського управління, а також перекладачі, психологи, представники Воєводської Біржі Праці і Закладу Громадського Страхування. Ці пункти знаходяться: в Бидгощі на вул. Гарбари 2, тел. 525 670 785, в Торуні - на вулиці Воля Замкова 12а, тел. 566 494 868 і у Влоцлавку на вул. Бечі 2, тел. 566 212 545.В їдальні в Етнографічному музеї в Торуні видано понад 1600 безплатних гарячих порцій їжі. Невдовзі схожі їдальні буде відкрито в Бидгощі і Влоцлавку.Куявсько-Поморська інтернет-Школа протягом перших 9 днів функціонування занотувала 45 тисяч переглядів. Окрім навчальної програми а також психологічною підтримкою невдовзі онлайн будуть доступні онлайн курси польської мови для всіх бажаючих, а також професійні курси. Багато необхідної інформації такої як прізвища і номери телефонів до координаторів допомоги в гмінах, ви знайдете українською мовою на сторінці ukraina.kujawsko-pomorskie.pl300 фірм повідомили про бажання взяти на роботу прибулих з України. Дякуючи тим пропозиціям протягом короткого часу вдалось знайти роботу для 120 осіб. Окремі підприємці, як на приклад салон косметики в Жніні, надають можливість працювати біженкам”.Переклад: Ірени Станчик