2022-03-24, 12:13 Redakcja
Важлива інформація: навчання, проживання та робота. Як вам це вдається?
„Орган самоврядування куявсько-поморської області для підтримки українців в області приділив на сьогоднішній день в сумі 7 мільйонів злотих. Маршалок Пьотр Цалбецкі підкреслив, що ціллю всіх дій по відношенню до воєнних біженців є повна інтеграція — безплатна наука мови, праця, житло, школи, охорона здоров'я та соціальне забезпечення.
В їдальні в Етнографічному музеї в Торуні видано понад 1600 безплатних гарячих порцій їжі. Невдовзі схожі їдальні буде відкрито в Бидгощі і Влоцлавку.
Куявсько-Поморська інтернет-Школа протягом перших 9 днів функціонування занотувала 45 тисяч переглядів. Окрім навчальної програми а також психологічною підтримкою невдовзі онлайн будуть доступні онлайн курси польської мови для всіх бажаючих, а також професійні курси. Багато необхідної інформації такої як прізвища і номери телефонів до координаторів допомоги в гмінах, ви знайдете українською мовою на сторінці ukraina.kujawsko-pomorskie.pl
300 фірм повідомили про бажання взяти на роботу прибулих з України. Дякуючи тим пропозиціям протягом короткого часу вдалось знайти роботу для 120 осіб. Окремі підприємці, як на приклад салон косметики в Жніні, надають можливість працювати біженкам”.
Переклад: Ірени Станчик