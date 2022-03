Pomysł na darmowy opał nie wypalił! „Drwale” z Kcyni usłyszeli zarzuty

Wycieli z lasu drzewa o wartości ponad 10 tysięcy złotych, licząc na darmowy opał. Plany pokrzyżowali im kcyńscy kryminalni i straż leśna z Nadleśnictwa Szubin. Funkcjonariusze odzyskali większość skradzionego mienia i przedstawili zarzuty jednemu z podejrzanych. Jego wspólnik usłyszy je niebawem.

To, że z lasu w kcyńskiej gminie ktoś bez zezwolenia wyciął drzewa, ustalił kryminalny z miejscowego komisariatu we współpracy ze strażą leśną. Okazało się, że z terenu należącego do szubińskiego nadleśnictwa wycięto aż 55 drzew wartych ponad 10 tysięcy złotych. Drzewa zginęły też z lasu należącego do innego podmiotu i łączna wartość skradzionego mienia z pewnością wzrośnie.Działania podjęte przez kcyńskich mundurowych i strażników leśnych szybko doprowadziły do ustalenia personaliów złodziei. Jednego z nich, 31-latka, mundurowi zatrzymali w miejscu zamieszkania na terenie gminy. Jeszcze tego samego dnia podejrzany usłyszał zarzuty kradzieży drzew wartych ponad 10 tysięcy złotych. Jego wspólnik usłyszy je niebawem.Podjęte przez funkcjonariuszy działania doprowadziły do odzyskania znacznej ilości skradzionego mienia, które złodzieje już przygotowali do wykorzystania na opał.