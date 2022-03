Archiwum Polskiego Radia PiK znów otwiera swe podwoje. Przeszłość ma głos! [wideo]

Warto zajrzeć do naszego archiwum. To fascynująca podróż w czasie./fot. Redakcja

Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia PiK zawiera ponad 80 tysięcy audycji zachowanych w ciągu 85 lat dziejów radiofonii w naszym regionie! Do tego skarbca dźwięków zapraszają co środę Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa.

Audycja „archiwum.radiopik.pl” powiązana z promocją w Internecie to nie tylko dźwięk ale również zdjęcia, dokumenty i niepublikowane dotąd scenariusze archiwalnych audycji, opracowanych przez dziennikarzy rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy.Taki rodzaj prezentacji, to nowość. Dzięki niej poznamy kontekst powstania materiału, tło historyczne, możliwości rejestracji czy samego autora.W audycji z cyklu „archiwum.radiopik.pl” m.in.: „Program dnia” i „Bydgoskie Radio Echo” z 23 marca 1970 roku.Przypominamy radiową postać Tadeusza Kańskiego. 9 kwietnia 2018 roku, zabierając radio w teren w ramach cyklu pt. „Legendy Pomorza i Kujaw”, Ewa Dąbrowska i Małgorzata Jarocińska udały się do Górzna.O Górznie przy okazji 650-lecia istnienia miasteczka, z jego mieszkańcami 18 maja 1977 roku w reportażu pt. „Na samej górze w Górznie” rozmawiał Michał Jagodziński.Przypominamy, co w tym tygodniu…wiele lat temu znalazło się na naszej „Liście przebojów”. 22 marca 1954 w audycji Anny Jachniny pt. „Gadki kaszubskie” opowiadał o nich Józef Bruski . Pod tytułem „Rycerze” 23 marca 1970 roku Regina Adamczak zaprezentowała cz. I słuchowiska według Arystofanesa (w nowym archiwum). 26 marca 1970 roku opowiadanie pt. „Szczęśliwa Anna” przedstawił Władysław Dunarowski. W audycji z cyklu „Dwaj z Mrówkowca” 24 marca 1974 roku słuchowisko pt. „Horyzonty” przedstawili Zdzisław Pruss i Jerzy Sulima-Kamiński (w nowym archiwum).Wydarzenia bydgoskie w dniu 19 marca 1981 roku w reportażu pt. „Dzień dziewiętnasty” z 29 marca 1981 roku przedstawili Jolanta Kuligowska i Michał Jagodziński (w nowym archiwum). Pod tytułem „Trójkąt z czwartego wymiaru” 27 marca 1989 roku słuchacze wysłuchali słuchowisko Kazimierza Radowicza w reżyserii Sławomira Olejniczaka i realizacji akustycznej Wojciecha Bąka (w nowym archiwum). W reportażu Zanety Walentyn i Iwony Komisarek pt. „Navigare necesse est” z 20 marca 2000 roku, ks. Andrzej Jaskuła opowiedział o rejsie na przylądek Horn (w nowym archiwum). Do wysłuchania audycji zapraszają: Ewa Dąbrowska i Marek Rzepa.Pomysł i realizacja filmu: Piotr Walczak i Jan Duks.