Groził posłom śmiercią, stanie przed sądem. Wojciech O.: „To był rodzaj kreacji”

- Jeśli oni zagłosują na „tak", to ja chcę ich zabić - mówił Wojciech O. na Starym Rynku w Bydgoszczy/fot. YouTube

Akt oskarżenia w sprawie Wojciecha O. trafił do sądu. Patostreamer odpowie między innymi za to, co wydarzyło się pod koniec stycznia na Starym Rynku w Bydgoszczy.

Wojciech O. tymczasowo aresztowany. Podczas protestu groził politykom Zarzuty dla Wojciecha O. Na Starym Rynku groził posłom śmiercią Wojciech O. zatrzymany przez bydgoską policję. Mówił o zabijaniu posłów Wojciech O. – podczas odbywającej się tam manifestacji – groził śmiercią posłom, którzy zagłosują za ustawą antycovidową. Podobne zarzuty kierował pod adresem dziennikarzy i jednej (wymienianej z imienia i nazwiska posłance).

– Oprócz tych trzech zarzutów w akcie oskarżenia jest jeszcze jeden – mówi Włodzimierz Marszałkowski, szef prokuratury rejonowej Bydgoszcz-Południe. – Jest też oskarżony o to, że 30 stycznia 2022 roku w Warszawie – za pomocą środków masowego komunikowania, podczas programu nadawanego na żywo w kanale internetowym – groził posłowi pozbawieniem życia. Trzymając w ręku drewnianą pałkę zapowiadał, że gdy legalnie zdobędzie władzę, zniesie karę śmierci i go odwiedzi, czym wzbudził uzasadnioną obawę spełnienia tej prośby. Za najsurowiej zagrożony z czynów grozi mu kara pozbawienia wolności do lat dziesięciu – zapowiada prokurator.

Wojciech O. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Wyjaśniał, że jest to „pewien rodzaj kreacji, którą prowadzi na potrzeby swojej działalności i nie traktuje tych gróźb poważnie”. Niebawem ma opuścić tymczasowy areszt. Czy tak się stanie – zdecyduje sąd.