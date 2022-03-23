Офіси отримали сканери відбитків пальців. Черги для PESEL коротші

Ми підготували черговий путівник для громадян України, які приїхали до Куявсько-Поморського воєводства.

Кілька десятків нових зчитувачів відбитків пальців повинно прискорити прийом заяв біженців в адміністраціях міст таких як Бидгощ, Торунь, Грудзьондз. 20 комплектів сканерів для зчитування відбитків пальців повинно було ще вчора потрапити до Бидгоського офісу адміністріції міста — інформував голова обласної державної адміністрації адміністрації. Поки що бидгоський Пункт Обслуговування Біженців на вул. Війська Польського 65 затримав реєстрацію візит до 1 квітня. В самій тільки Бидгощі в черзі на номер PESEL чекає 5 тисяч осіб з України. До цього часу можливим було надання номерів двом стам особам щоденно.Заклад Громадського Страхування (ZUS) удоступнив інфолінію котру обслуговують особи прибулі з України. Там можна отримати інформацію відносно подання заяв на отримання грошових допомог, котрі невдовзі можна буде подавати електронним шляхом. Номер інфолінії - 22 4440255. Нагадуємо, що мова йде про виплати на допомогу сім'ї так зване 500+, себто 500 злотих щомісяця на кожну дитину до 18 року життя, Сімейний Капітал по Догляду за дітьми — себто по 1000 або 500зл щомісячно (максимальний кошт допомоги це 12 тисяч злотих) на другу і кожну наступну дитину віком від 12 до 35 місяців а також дофінансовування для зниження оплати за перебування дитини у ясельній групі дитячого садка — до 400 злотих на місяць. Заяви можна буде подавати тільки на Платформі Електронних Послуг ZUS і вони будуть доступні українською мовою.Воєвода (себто голова області) Міколай Богдановіч інформує, що дякуючи самоврядуванню і поза урядовим організаціям вдалося надати оселю для 7800 біженців, але наступні місця для поселення розшукуються.Переклад Ірени Станчик