Ukraińska wieczornica w ratuszu we Włocławku. Poznajmy się!

Włocławski urząd miasta organizuje wieczornicę, poświęconą kulturze Ukrainy. Spotkanie odbędzie się w czwartek, równo w miesiąc od początku wojny.

Prezydent Włocławka, Marek Wojtkowski, mówi, że będzie to manifestacja przeciw wojnie, ale przede wszystkim okazja do zapoznania się z kulturą wschodnich sąsiadów.– Chcielibyśmy zobaczyć naszych braci z Ukrainy trochę z innej strony, przybliżyć ich kulturę. Taki pomysł się narodził dzięki inicjatywie konsula honorowego w naszym województwie Krzysztofa Sikory. Wiemy też, że w naszym mieście jest już wielu gości z Ukrainy i pewnie oni tez będą na spotkaniu obecni – powiedział Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.Już wiadomo, że w programie, między innymi, narodowe pieśni ukraińskie. Wieczornica w czwartek, na Placu Wolności we Włocławku. Początek o godzinie 19.00.