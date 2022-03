Nauka języka polskiego dla ukraińskich uchodźców. Za darmo w bydgoskim Modraczku

Pierwsze zajęcia z nauki języka polskiego dla Ukraińców odbyły się w bydgoskim Domu Kultury Modraczek. Pojawiło się na nich prawie 20 osób, kobiet i dzieci, które przyjechały do Bydgoszczy uciekając przed wojną.

– Podobieństwo naszych języków powinno pozwolić na to, że ta nauka przyjdzie szybko i mam nadzieję, że nie będzie tej bariery w mówieniu. Ze względu na to, że nasze języki są podobne, będziemy raczej zwracać uwagę na to, że wystarczy zrobić tak i już będzie można mówić w 100 procentach po polsku – powiedziała Katarzyna Strelke, lektor języka polskiego jako obcego.





– Łącznie mamy 26 osób po 13 osób w każdej grupie dopołudniowej i popołudniowej. Zajęcia są bezpłatne. Pokrywamy wszystkie koszty – dodała Anna Krajewska z Domu Kultury „Modraczek” w Bydgoszczy.





W ramach szybkiego kursu nauki języka polskiego każda z grup uczestniczyć będzie w 10 spotkaniach.