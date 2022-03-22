Інформація на сьогодні: Юридична консультація, курс польської мови

Чергове питання інформаційного обслуговування громадян України, які проживають на території Куявсько-Поморського воєводства.

Безплатні юридичні поради для прибулих з України надаються в Обласній Адміністрації в Бидгощі на вул. Конарського 1-3, а також в приймальному пункті в Готелі Коперник на вул.Воля Замкова 16 в Торуні. Адвокати і юрисконсульти приймають в тих двух пунктах від 16:00 до 20:00.





Дім Культури Модрачок на вул.Огроди 15 на Вижинах в Бидгощі організував безплатний курс польської мови для українців, котрий відбуватиметься в групах ранкових і вечірніх: у вівторки та суботи від 10:00 до 11:30, а також у вівторок і п'ятниця від 18:15 до 19:45. Перша зустріч відбудеться сьогодні. Реєстрація на курс за номером: 787-097-639.





Баржа Лемара пришвартована поблизу вулиці Мостової в Бидгощі запрошує до спільного Порту. Відвідуючи безплатно цікавий об'єкт, кожний гість з України може попросити чаю, а для дітей кожного віку чекає загальна кімната, в котрій під наглядом аніматорів діти зможуть малювати, бавитись і слухати цікавих портових розповідей.





В свою чергу для українських учнів у віці від 7 до 11 років, на Баржі Лемара відкривається цикл занять – щоб взяти в них участь не потрібно знати польську мову. Це збірка 99 театральних забав котрими поділилася організація під назвою "На місці війни" "In Place of War” (Університет в Манчестері) для Польського Театру з ціллю створення інтегральних заходів для підтримки української спільноти в Бидгощі. Баржа-музей "Лемара” приймає Гості з України від вівторку до пятниці від 12:00 до 16:00 години. Вхід безкоштовний.





Міська Публічна Бібліотека у Влоцлавку інформує, що перші книжки українською мовою вже є доступні у Філіалі N11 на вулиці Ленгскій 28. Невдовзі з'являться наступні, а тим часом працівники запрошують до каталогу бібліотеки tiny.pl.





Перекладає Ірена Станчи



