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2022-03-22, 12:06 Redakcja

Інформація на сьогодні: Юридична консультація, курс польської мови

Дім Культури Модрачок на вул.Огроди 15 на Вижинах в Бидгощі організував безплатний курс польської мови для українців. 21 / 5 000 Wyniki tłumaczenia Фото Мацей Вільковський
Дім Культури Модрачок на вул.Огроди 15 на Вижинах в Бидгощі організував безплатний курс польської мови для українців. 21 / 5 000 Wyniki tłumaczenia Фото Мацей Вільковський
Чергове питання інформаційного обслуговування громадян України, які проживають на території Куявсько-Поморського воєводства.
NFZ uruchomił infolinię dla medyków i pacjentów z Ukrainy

NFZ uruchomił infolinię dla medyków i pacjentów z Ukrainy

Безплатні юридичні поради для прибулих з України надаються в Обласній Адміністрації в Бидгощі на вул. Конарського 1-3, а також в приймальному пункті в Готелі Коперник на вул.Воля Замкова 16 в Торуні. Адвокати і юрисконсульти приймають в тих двух пунктах від 16:00 до 20:00.

Дім Культури Модрачок на вул.Огроди 15 на Вижинах в Бидгощі організував безплатний курс польської мови для українців, котрий відбуватиметься в групах ранкових і вечірніх: у вівторки та суботи від 10:00 до 11:30, а також у вівторок і п'ятниця від 18:15 до 19:45. Перша зустріч відбудеться сьогодні. Реєстрація на курс за номером: 787-097-639.

Баржа Лемара пришвартована поблизу вулиці Мостової в Бидгощі запрошує до спільного Порту. Відвідуючи безплатно цікавий об'єкт, кожний гість з України може попросити чаю, а для дітей кожного віку чекає загальна кімната, в котрій під наглядом аніматорів діти зможуть малювати, бавитись і слухати цікавих портових розповідей.

В свою чергу для українських учнів у віці від 7 до 11 років, на Баржі Лемара відкривається цикл занять щоб взяти в них участь не потрібно знати польську мову. Це збірка 99 театральних забав котрими поділилася організація під назвою "На місці війни" "In Place of War” (Університет в Манчестері) для Польського Театру з ціллю створення інтегральних заходів для підтримки української спільноти в Бидгощі. Баржа-музей "Лемара” приймає Гості з України від вівторку до пятниці від 12:00 до 16:00 години. Вхід безкоштовний.

Міська Публічна Бібліотека у Влоцлавку інформує, що перші книжки українською мовою вже є доступні у Філіалі N11 на вулиці Ленгскій 28. Невдовзі з'являться наступні, а тим часом працівники запрошують до каталогу бібліотеки tiny.pl.

Перекладає Ірена Станчи

Служби українською мовою це спільна акція Radio Żnin, Radio Nakło, Radio Kujawy та Польського радіо PIK.
Путівник для українців – 22 березня 2022 року
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