Apel o pomoc dla walczącej Ukrainy. I o zgłaszanie niepokojących sytuacji w regionie

Tysiąc porad udzielonych w punktach informacyjno-doradczych w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku, ponad 1630 wydanych posiłków w Toruniu, zbiórka darów i pieniędzy, prowadzenie e-szkoły – to niektóre działania samorządu województwa na rzecz ogarniętej wojną Ukrainy.

Podsumował je podczas konferencji marszałek Piotr Całbecki. Zaapelował też, by w większym zakresie skupić się na pomocy Ukraińcom, którzy zostali w kraju. – Tam potrzeby są bardzo specyficzne – ostatnio na przykład kupowaliśmy dla strażaków we Lwowie 50 masek przeciwgazowych. To wysokospecjalistyczny sprzęt, ale niezbędny dla ratowania ludziom życia – mówił. – Brakuje też nowej, ciepłej i profesjonalnej odzieży, specjalistycznych butów – to są rzeczy niezbędne do funkcjonowania w warunkach, w których dzisiaj przyszło żyć wielu Ukraińcom.





Grzegorz Borek, pełnomocnik zarządu województwa prosił, by przekazywać do Urzędu wszelkie niepokojące informacje związane z pobytem uchodźców w naszym regionie. – Docierają do nas na przykład dzieci bez rodziców i nagle pojawiają się jacyś dziwni ludzie. Zdarza się, że mamy do czynienia ze zjawiskami patologicznymi w niektórych momentach, dlatego staramy się również w tym zakresie przeciwdziałać – tłumaczył. – Prosimy mieszkańców, żeby zgłaszali do nas jakiekolwiek nieprawidłowości w tym zakresie, bo chcielibyśmy, żeby uchodźcy byli u nas bezpieczni.