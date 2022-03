Pijany rowerzysta jechał pod prąd autostradą. Tłumaczył, że pomylił drogę

Kierowcy, którzy jechali autostradą A1 w kierunku Łodzi, przecierali oczy ze zdumienia na widok rowerzysty, który jechał pod prąd.

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek w Nowych Marzach (powiat świecki). Rowerzysta dojechał do bramek zjazdowych z autostrady. – Kierując się drogą pod prąd przekroczył bramki i zamierzał ruszyć w dalszą drogę. Na szczęście został powstrzymany przez kobietę obsługującą kasy. Zatrzymała go tuż przed wjechaniem na ruchliwy odcinek trasy – relacjonuje podkom. Joanna Tarkowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu.





Jak się okazało, 63-letni rowerzysta miał 0,6 promila w wydychanym powietrzu. Był bardzo zaskoczony interwencją mundurowych. Tłumaczył im, że często zdarza mu się pomylić drogę, a chciał dojechać do domu, który znajduje się powiecie kwidzyńskim.