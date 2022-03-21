Номер PESEL у Бидгощі з 1 квітня. Безкоштовне відвідування лікарів-спеціалістів

У клініці Remedium за адресою Gdańska 80 у Бидгощі можна безкоштовно відвідати спеціалістів / фото Pixabay

Публікуємо черговий путівник для громадян України, які перебувають у Куявсько-Поморському воєводстві.

В бидгоському Центрі Обслуговування Біженців на вул. Війська Польського 65 на даний момент не має вільних термінів реєстрації заяв на отримання ідентифікаційного номеру PESEL. Адміністрація міста інформує, що центри очікують від уряду на доставку наступних приладів до зчитування відбитків пальців – котрі потрібно залишити для отримання ідентифікаційного номеру PESEL. Реєстрацію буде відновлено 1 квітня. PESEL є необхідним для користування правом до праці, лікування, освіти тощо. Подавати заяви щоб отримати цей номер можна в адміністрації кожного міста і району. Для заяви щодо номеру PESEL біженці з України мають 60 днів від моменту в'їзду до Польщі. В Торуні кожного дня в системі резервації звільняються нові терміни – www.rezerwacja.um.torun.pl









Понад 6 тисяч біженців отримало вже дари в головному пункті збору в Куявсько-Поморській області – себто в Бидгоському Торгово Виставочному Центрі на вулиці Гданській 187. По необхідні речі можна там приходити від понеділка до суботи від 12:00 до 18:00 години.





В клініці Ремедіум на вулиці Гданській 80 в Бидгощі можна безплатно скористатись з візити у: гінеколога, ортодонти, дерматолога, уролога, психолога, психіатри, кардіолога і щелепного хірурга. Акушер Юлія Ігначак приїде до породіль в післяродовий період – номери 511 575 236. Рентген можна зробити на вулиці Конарського 11.2 в Бидгощі.





Сьогодні о 11:00 в Центрі Культури Бровар Б що у Влоцлавку організовано зустріч для родин з України стосовно форм допомоги, котру вони можуть отримати. Для дітей було приготовано забави та частування.





Перекладає Ірена Станчи