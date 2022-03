Konwój z pomocą z Bydgoszczy do Lwowa. Jedzie tam nasz reporter!

W poniedziałek z Bydgoszczy do Lwowa wyrusza konwój z pomocą. Wśród uczestników jest nasz szef redakcji informacji, Michał Jędryka. Wyjazdy zapoczątkował mieszkający pod Bydgoszczą Jacek Stielow.

Na konwój składa się dziesięć samochodów. Jedzie nimi 14 osób, to przede wszystkim przedsiębiorcy. Na Ukrainę wiezione są lekarstwa, środki higieniczne i żywność, zmieszczono to na 46 paletach.Uczestnicy konwoju planują dotrzeć do parafii św. Jana Pawła II we Lwowie. Przekazać dary i z powrotem zabrać osoby uciekające przed wojną.Samochody z Bydgoszczy i różnych miejsc regionu wyruszą około 6 rano, następnie we Włocławku uformują konwój.Na antenie Polskiego Radia PiK pojawiać się będą relacje z tej humanitarnej wyprawy.