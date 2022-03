Rękodzieło na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Specjalny jarmark w Toruniu

„Pomaganie jest sztuką” - pod takim hasłem odbywa się w Toruniu kiermasz rękodzieła. W ramach Wolnego Jarmarku Śniadaniowego na Rynku Nowomiejskim można kupić wyroby pań z Ukrainy i tym samym wesprzeć je finansowo.

– To rękodzieło przygotowane przez gości z Ukrainy. Są to dwie mamy i jedna babcia. Przyjechały tu do Polski z trójką dzieci. Jedna mama jest w ciąży. Udało się nam je trochę zaktywizować i tworzyliśmy wspólnie to rękodzieło. Cały dochód jest dla tych pań. Reakcja torunian jest wspaniała – mówią Aleksandra Kamycka i Agnieszka Laskowska z grupy Toruńskie Inspiracje.Wolny Jarmark Śniadaniowy na Rynku Nowomiejskim w Toruniu jest otwarty do 15.00.