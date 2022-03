41. rocznica Bydgoskiego Marca 1981 roku. Tak ją upamiętniliśmy [wideo, zdjęcia]

W Bydgoszczy uczczono pamięć uczestników wydarzeń marcowych z 1981 roku. Główna uroczystość z udziałem przedstawicieli związkowców, władz wojewódzkich, Instytutu Pamięci Narodowej i działaczy ówczesnej opozycji, odbyła się przed Kościołem Jezuitów na placu Kościeleckich, gdzie niedawno odsłonięto pomnik bohaterów robotniczej i rolniczej Solidarności.

- Jesteśmy działaczami opozycji antykomunistycznej, taki status mamy potwierdzony w związku z działalnością w tamtych latach. Tak jak historia Polski wskazuje, polski naród musi okupić cierpieniem, nawet krwią, swoją wolność. Tak było m.in. w Bydgoszczy. Trzeba było zapłacić męczeństwem, krwią, więzieniami.- To są bardzo ważne wydarzenia. One dały nam wolność działania, jeśli chodzi o rolnictwo.- Trzeba pamiętać. Martwi mnie tylko jedno: jest nas coraz mniej na tych uroczystościach. Zawsze było więcej, a teraz została nas tylko garstka... - mówili Piotr Szczutkowski, Andrzej Michałkiewicz, Ryszard Romanowski.19 marca, przypada 41. rocznica pamiętnej sesji WRN, na której działacze związkowi chcieli uzyskać od władz zgodę na zarejestrowanie Solidarności rolniczej. Nie dopuszczono ich do głosu, a podczas siłowego usuwania z sali Jan Rulewski, Mariusz Łabentowicz i Michał Bartoszcze zostali dotkliwie pobici przez ZOMO. Wyrazem oburzenia przeciwko temu co się stało był dwugodzinny strajk protestacyjny, który w regionie bydgoskim odbył się 20 marca. Z kolei 27 marca strajk ostrzegawczy objął cały kraj.