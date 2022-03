Brudna odzież, poplamione ręczniki, pościele: to nie jest dobroczynność!

Mocny apel ze Świecia do osób, które przynoszą dary dla Ukraińców. Wolontariusze proszą, aby nie oddawać zniszczonych i brudnych ubrań. Jak mówią, to brak szacunku i dodatkowe tony śmieci w magazynach.

Pomoc musi być przemyślana i taka, która nie obrazi osób obdarowywanych. Niestety, coraz częściej zdarza się, że do punktów zbiórek dostarczane są rzeczy tak zniszczone, że nie nadają się do niczego...- Jest to negatywne zaskoczenie. Niestety, nie oszukujmy się i nie bójmy się tego powiedzieć, są to często śmieci. Pozwolę sobie zaapelować w imieniu wszystkich sztabów i punktów zbiórek w całej Polsce: prosimy o szacunek i rozsądek w przekazywaniu darów. Zniszczone ubrania, brudne buty, poplamione ręczniki, czy pościele, to kompletny brak szacunku dla potrzebujących przybyłych do naszego kraju, jak i dla wolontariuszy, którzy po godzinach swojej pracy poświęcają czas, aby przeglądać dary i często znajdują w nich, tak jak już powiedziałam, śmieci. Z takimi darami my musimy sobie później radzić. Musimy załatwiać dodatkowe kontenery i wywóz tych śmieci - Justyna Sowińska - Śliwińska, koordynator zbiórki.W miejskim punkcie zbiórki zebrano już 30 160 - litrowych worków z rzeczami niezdatnymi do użycia.