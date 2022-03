„W czasie wojny marzyła o wolnej Polsce". Urodziny gen. Elżbiety Zawackiej

Toruń pamięta o gen. prof. Elżbiecie Zawackiej. Przedstawiciele władz miasta i Fundacji złożyli kwiaty na grobie kurierki AK, jedynej kobiety wśród „Cichociemnych". 19 marca przypada 113. rocznica urodzin honorowej obywatelki Torunia. „Pamięć o polskiej bohaterce nabiera nowego znaczenia" - powtarzali uczestnicy obchodów.

- Generał Elżbieta Zawacka jest patronem naszej szkoły, jest dla nas wzorem patriotyzmu - mówi uczennica obecna na uroczystości.- W czasie wojny marzyła o wolnej Polsce, tak jak dzisiaj Ukraińcy marzą o tym, aby żyć w wolnym, niepodległym kraju - mówi Jan Wyrowiński, przewodniczący Rady Fundacji generał Elżbiety Zawackiej. - Pani generał, dziękujemy za to, że mamy panią za wzór, że jesteśmy silniejsi o to wszystko, co pani nam przekazała.- Jedno wiem na pewno - dowodziłaby nami - mówi prezydent Torunia, Michał Zaleski.- Pokazywałaby nam, jak przeciwstawić się okrucieństwo wojny, bestialstwu, do którego dochodzi w Ukrainie, gdzie ludzie zabijają ludzi, gdzie nie ma litości dla osób cywilnych. W jej żyłach płynęła krew nie tylko bohaterki, ale także osoby, która wiedziała, jakie są najważniejsze cele - cele dla człowieka, cele dla społeczności, cele dla narodu.W południe w siedzibie Fundacji wręczono nagrody laureatom konkursu „Gen. bryg. prof. Elżbieta Zawacka na tle historii Polski w XX i XXI wieku".Więcej w materiale Michała Zaręby.