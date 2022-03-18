Відомоśці для Украńцó: бęдą спотканія інтеграційне для Полякóв і Украйńцó

Про польсько-українські зустрічі в Трищині та Шубіні піде мова в наших наступних новинах українською мовою.

В Парк Готелі в Трищині під Бидгощем в неділю о 12.00 відбудеться зустріч Українці — Українцям. Це буде привід познайомитися, в той час як дорослі розмовлятимуть про можливості знайти роботу та житло, діти зможуть побавитись та цікаво провести час.





Зустріч щодо організації допомоги прибулим з України відбудеться також в Шубіні в понеділок о 15:00 в приміщенні на вулиці Накельський позначеним жовто-голубим кольором. Планується організувати україно-польський ярмарок. Від 1-го квітня в Центрі Молоді в Бидгощі що знаходиться на вулиці Ягелонській будуть відбуватися уроки польської мови для дітей з України віком від 7 до 11 років. Записатись до групи можна в секретаріаті центру або на інтернет сторінці центру.





Заклад Громадського Страхування невдовзі активує на сторінці PUE ZUS можливість подання заяв на чотири різні програми грошових виплат. Прес-секретар ZUS-у куявсько-поморської області інформує, що для цього необхідно мати PESEL, рахунок в банку і польський номер телефону. Грошові допомоги здійснюватимуться за програмами:

1. 500+, це 500 злотих виплачуваних щомісяця на кожну дитину до 18-го року життя.

2. Сімейний Капітал по опікунству, так звані декретні виплати у розмірі 500 або 1000 злотих щомісяця на другу і кожну наступну дитину в сім'ї віком від 12 до 35 місяців (максимально виплачена квота то 12 000 злотих).

3. Дофінансування для зменшення оплати за перебування дитини у яслах — до 400 злотих щомісячно.

4. Програма Добрий Старт - це одноразова виплата в розмірі 300 злотих на учня, там подавати заявки можна буде починаючи з 1-го липня. Заяви щодо перелічених програм грошової допомоги на платформі ZUS будуть доступними українською мовою.





В міських адміністраціях приймаються заяви щодо надання ідентифікаційного номеру PESEL, котрий дасть змогу особам здійснювати всі правові формальності. Процедура щодо отримання номеру PESEL а також приклад заяви в версії польсько-українській є доступними на сторінці www.torun.pl. На Сторінці у Фейсбуці bydgoszcz.pl можна переглянути записи зустрічі з юристом на тему різних формальностей.





Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.



