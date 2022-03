Wyburzą 150 domów pod budowę S5? Mieszkańcy zszokowani, drogowcy uspokajają

- Nie dla wyburzeń pod budowę S5 - mówią mieszkańcy Białego Boru i innych miejscowości gminy Grudziądz. Pojawiły się informacje, że trzeba będzie wysiedlić nawet 150 domów pod budowę odcinka między Nowymi Marzami a Ostródą.



Mieszkańcy są przerażeni. - Ta droga ma przebiegać przez największe osiedla, które się tu pobudowały. To jest wiadomość szokująca, bo oznacza wyburzenie ponad 150 czy nawet więcej domów. To jest niedopuszczalne, nie zgadzamy się na to, nie chcemy też mieszkać bezpośrednio przy drodze S5 – mówią. - Przecież wiele z tych domów jest zupełnie nowych. Jesteśmy za tym, żeby wybrać wariant północny z mostem - dodają.Julian Drob, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy uspokaja: - Na ten moment mamy jedynie korytarze i w tym roku pokażemy te proponowane, które będą poddane konsultacjom – mówi. - Jest stanowczo za wcześnie, by mówić o jakichkolwiek wyburzeniach. Są brane pod uwagę czynniki ekonomiczne, ale również czynniki społeczne. Droga nie powstaje przeciw, tylko dla ludzi – dodaje.Konsultacje z mieszkańcami mają odbyć się jeszcze w tym roku.