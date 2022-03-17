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2022-03-17, 12:00 Redakcja

Номер PESEL, робота для біженців, сімейні виплати. Інформація для українців

У кожній комунальній та міській установі ви можете подати заявку на отримання ідентифікаційного номера PESEL / фото. Роберт Савицький, bydgoszcz.pl
У кожній комунальній та міській установі ви можете подати заявку на отримання ідентифікаційного номера PESEL / фото. Роберт Савицький, bydgoszcz.pl
Народжуються вже перші діти біженок, котрі прибули до Польщі на останньому місяці вагітності. Одне з таких немовлят привітали на світі в лікарні ім. Бізеля в Бидгощі. З приводу народження дитини можна отримати грошову допомогу.

Черга біженців за номером PESEL. Чиновники: «Спочатку потрібно зареєструватися»

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В кожній адміністрації міста і області прибулі з України можуть звертатися за наданням ідентифікаційного податкового номеру PESEL, завдяки котрому особи, котрі перетнули україно-польський кордон після 24 лютого можуть подбати про всі правові формальності. Роботи можна шукати на Біржах Праці.

В Адміністраціях Міста можна подавати заяви: про грошові допомоги, виплати багатодітним сім'ям по догляду за дитиною, на реабілітацію та освіту дитини а також декретні виплати.

В Бидгощі для отримання перелічених виплат потрібно звертатися до Міського Відділення Соціальної Допомоги що знаходиться на вул. Війська Польського 65. Телефон 52 585 67 00 або 52 585 67 35. Щодо одноразової виплати на особисті витрати в розмірі 300 злотих на особу потрібно звертатись в Пункт Обслуговування Міського Центру Соціальної Допомоги (польська абревіатура цього слова MOPS). В тому самому пункті можна отримати скерування для отримання продуктових пакунків або їжу.

Нагадуємо, що для отримання грошової допомоги 500+ – щомісячно на кожну дитину а також одноразову допомогу 300+ на дитину у шкільному віці в рамках програми "Добрий старт” потрібно подавати заяви у Відділеннях Соціального Страхування – www.zus.pl з питаннями звертайтеся за номером +48 477 217 575.

Стосовно безплатних уроків польської мови в Вищій Економічній Школі можна прочитати на сторінці www.bydgoszcz.pl. До Бидгоського Регіонального Музею на Острові Млинівському біженці можуть прийти безплатно кожного четверга.

Перекладає Ірена Станчи
Путівник для українців - 17 березня 2022 року
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