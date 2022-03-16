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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-03-16, 12:04 Redakcja

Черга біженців за номером PESEL. Чиновники: «Спочатку потрібно зареєструватися»

Близько 200 біженців вишикувалися вранці перед центром Бидгоща, але не всі з них могли розраховувати на прийом / фото Агата Рачек
Близько 200 біженців вишикувалися вранці перед центром Бидгоща, але не всі з них могли розраховувати на прийом / фото Агата Рачек
Сьогоднішні новини для українців рідною мовою в основному присвячені реєстрації біженців у системі PESEL, яка можлива від сьогодні.

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У відкритому сьогодні пункті реєстрації біженців в Бидгощі повстають довгі черги. На вулиці Війська Польського 65, особи котрі перетнули кордон від 24 лютого можуть подавати заяви на отримання ідентифікаційного податкового номеру (PESEL), грошову допомогу на дітей і одноразову виплату в розмірі 300 злотих. В тому ж пункті можна зробити фотографію, залишити відбитки пальців, є також пункт інформаційний Біржі Праці.

Увага — візит в бидгоський адміністрації треба зареєструвати заздалегідь — телефон +48 525 822 691 або на сторінці www.bydgoszcz.pl. Там знаходяться бланки, котрі потрібно заповнити друкованими літерами латинського алфавіту. До бидгоського центру обслуговування біженців з центру міста можна доїхати автобусом nr 59 і трамваєм nr 2 до трамвайної петлі Капустиська. До кінця березня проїзд міським транспортом буде безплатний. Пункт працює щоденно від 7:30 до 20:30, в суботи від 7:30 до 15:30. Заяви про отримання ідентифікаційного номеру (PESEL) від сьогоднішнього дня можна подавати у всіх районах нашої області.

Однак заяви про грошову допомогу на кожну дитину, себто так зване 500+, виплати "Добрий старт”, так звані 300+, а також заяви на Сімейний Декретний Капітал — потрібно подати в електронному вигляді до Закладу Громадського Страхування (так званий ZUS) www.zus.pl, інфолінія +48 47 721 75 75.

На думку юриста з Бидгощі, не варто настоювати на отриманні статуса біженця, оскільки процедура отримання цього статусу є досить довга і можна наприклад бути змушеним переселитись у вказане місце проживання. Реєстрація в міській адміністрації надає біженцям майже рівні права з громадянами країни. Сьогодні о 18:00 в Млинах Ротера в Бидгощі відбудеться зустріч з юристом а також перекладачем на українську мову.

Спільнота міста Любєво візьме на роботу стоматолога у поліклініці, а також забезпечить сімю лікаря житлом — телефон 52 334 93 10.

Перекладає Ірена Станчик
Путівник для українців - 16 березня 2022 року
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