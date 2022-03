Pierwsza grupa niepełnosprawnych Ukraińców z obwodu chmielnickiego jest już w Toruniu

Pierwsze niepełnosprawne osoby ewakuowane z domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie zostały przetransportowane z Biskupina do Torunia. Docelowo znalazły schronienie i opiekę w budynku dawnego szpitala psychiatrycznego.

Ewakuowani przed działaniami wojennymi niepełnosprawni intelektualnie przez dwie doby jechali do Polski zwykłym autokarem, by trafić najpierw do harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w Smerzynie, a następnie do zajazdu w Biskupinie.To łącznie 60 osób, z których jedna trzecia to osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności umysłowej i chorobami towarzyszącymi (sprzężonymi), leżące. Niektóre z nich, po wielogodzinnej uciążliwej podróży zwykłym autobusem, przyjechały do naszego regionu odwodnione i z odleżynami. Zarówno w Smerzynie, jak i w Biskupinie zajęły się nimi troskliwie lokalne władze i lokalne służby pomocowe, służby medyczne i grupy wolontariuszy, jednak szybko okazało się, że żaden z tych obiektów nie jest przystosowany do tego typu zadań.W porozumieniu z wojewodą i starostwem powiatowym w Żninie marszałek województwa Piotr Całbecki zdecydował o oddaniu do dyspozycji ukraińskiego domu opieki pustych budynków po szpitalu psychiatrycznym przy ul. Skłodowskiej-Curie w Toruniu. W pierwszej kolejności przewiezieni tu zostali podopieczni leżący, którymi oprócz ukraińskiego personelu opiekują się polscy wolontariusze, w tym katolickie zakonnice z jednego ze zgromadzeń w Kujawsko-Pomorskiem. Pozostali trafią tu w najbliższych dniach.Ukraińskie miasto Chmielnicki jest stolicą obwodu chmielnickiego, który jest naszym obwodem partnerskim.